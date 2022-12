Nuovo o vintage | il montone è la perfetta via di mezzo tra coolness e comodità

Leggi su amica

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Le giacche in shearling non sono affatto una novità. Ma quando tutti, dai marchi di lusso come Miu Miu e Jacquemus, ai brand fast fashion come Zara e Mango, propongono differenti design, è chiaro che il trend sia in crescita. In perfetto equilibrio tra una praticità accogliente e un design esteticamente accattivante, non bisogna più scegliere tra bello o comodo. Ildell’Inverno 2022/23 ha conquistato celebrity e it-girl, che ne provano la versatilità con outfit casual chic. In stile, anni ’80, di differenti materiali, con inserti in pelo, lungo o corto. Il vademecum sulla giacca protagonista di stagione è qui.shearing: i trend dell’Inverno 2022/23 Ilsi conferma la giacca da montagna e da città dell’inverno 2022/23. Resistergli è impossibile. È caldo, anche nelle sue versioni più corte ...