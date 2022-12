Manovra | Bombardieri Uil | “Sensazione è che si dica che si può evadere a danno di lavoratori e pensionati” Landini | “Confermati gli scioperi”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’incontro tra il governo e i sindacati termina senza che siano accorciate le distanze, così come confermano Cisl da una parte e Uil e Cgil dall’altra. Tanto che queste ultime due organizzazioni confermano la settimana di mobilitazioni. “Laè che questache si puòle tasse adi. Ci sembra che si allenti la pressione su chi guadagna tanto e si restringa su chi paga le tasse e sui” afferma il segretario generale della Uil, che critica i voucher, le modifiche a opzione donna e gli adeguamenti pensionistici all’inflazione definiti insufficienti e i mancati interventi sui salari. “Durante l’incontro il presidente del Consiglio ci ha detto che ci sono alcune ...

Il Sole 24 ORE

