LIVE Arsenal-Juventus 1-0 calcio femminile | Champions League in DIRETTA | sconfitta di misura per la squadra bianconera | rete di Miedema

All in per Milinkovic - Savic, sirene in vista per il centrocampista serbo reduce dalla spedizione fallimentare in Qatar. In Qatar non ha fatto faville. O meglio, a deludere è stata la sua nazionale, ...Si sta avvicinando il nuovo anno, un 2023 che sarà probabilmente ricco di novità per la Juventus di Massimiliano Allegri. Quanto accaduto nelle ultime settimane porterà sicuri stravolgimenti. Dopo le ...Vivianne Miedema scored the only goal of the game to put Arsenal on the verge of the knockout stages. GOAL! Arsenal 1-0 Juventus (Miedema, 16) 21:57 Blackstenius gets down the right and ...22:52 - Prima sconfitta in Champions per la Juventus Women di Joe Montemurro. All'Emirates Stadium, le bianconere non riescono quasi mai a rendersi pericolose e cadono in casa dell'Arsenal a causa del ...