La Maddalena | barca si schianta contro gli scogli | due morti e due feriti gravi Una delle vittime è napoletana

Giornata drammatica a La, nel nord della Sardegna. In serata unasi è schiantata contro gli scogli: due persone sono morte e due sono rimaste ferite nell'impatto. Lasu cui i quattro viaggiavano si è ...La. Una tragedia in mare è avvenuta questo pomeriggio intorno alle 18. Unacon a bordo quattro persone è finita contro gli scogli nelle acque dell'isola delle Bisce, dietro Caprera a La ...Nell'impatto altre due persone sono rimaste ferite: dinamica al vaglio della Guardia Costiera. Questa mattina l'incidente di un gommone: 16enne ...Al momento non si conosce l'identità delle vittime né l'esatta dinamica dell'incidente, il secondo nello stesso giorno a La Maddalena. Già in mattinata due cugini erano finiti con il gommone sugli ...