Hawaii | la lava del Mauna Loa minaccia le autostrade

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ladel vulcanoLoa dellesi sta avvicinando all'autostrada principale di Big Island, a più di una settimana dall'inizio dell'ultima eruzione. Un arteria di importanza vitale per i residenti. Martedì scorso, il geologo del Servizio geologico degli Stati Uniti ha dichiarato che lasi trovava "a circa 2,8 km dalla Old Saddle Road e a circa 3,08 km dalla Daniel K. Inouye Highway". L'autostrada collega diverse aree dell'isola e, se bloccata, le merci, i servizi e i trasporti subiranno notevoli ritardi.

Il flusso continuo di lava dal vulcano Mauna Loa, alle Hawaii, minaccia di interrompere l'arteria principale della Big Island. Come riportano i media Usa, l'eruzione del vulcano dura da circa una settimana e i funzionari ...