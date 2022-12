Dead Island 2 | Nuovo Gameplay e dettagli dallo showcase

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ilavvincentedi2 trasmesso ieri sera, ha svelato ai giocatori nuovisui contenuti in modo divertente e coinvolgente attraverso un corto cinematografico in live action, che include anche uno sguardo approfondito a filmati esclusivi. Loè un’avventura pulp in live action con tre personaggi immaginari, ambientata in un universo simile a2. Con i militari ormai lontani, segui questi impavidi sopravvissuti alla ricerca di un rifugio sicuro dall’epidemia e dalle orde di zombie. Mentre vagano nella villa apparentemente abbandonata del produttore di videogiochi e film sulle Hollywood Hills di Los Angeles, scopriranno presto che nessun posto è sicuro. Durante loè stato ...

Dopo esser sparito dalle scene per anni interi,2 è finalmente tornato tra noi per non andarsene mai più. Del gioco se ne stanno occupando i ragazzi di Dambuster Studio, e dopo l'annuncio del tanto atteso ritorno, qualche ora fa abbiamo ...Dambuster Studios e Deep Silver sono tornate a mostrare2 , il promettente survival horror in uscita su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC il 28 aprile 2023. Durante il nuovo showcase , tenutosi solo poche ore fa in diretta su YouTube e ... Dead Island 2, ulteriori dettagli su Alexa Game Control nel nuovo trailer Sin da quando si è iniziato a parlare di Dead Island 2 siamo rimasti molto incuriositi, ma quando abbiamo scoperto ulteriori dettagli durante l'ultima Gamescom 2022, l'hype è salito ulteriormente.Dopo mesi dal ritorno di Dead Island 2, in queste ore è apparso su YouTube un nuovo corposo video gameplay ufficiale.