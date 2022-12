Congedo parentale | Lupi | Un mese in più anche per papà

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La misura sul“sarà corretta: noi presenteremo un emendamento ma è condiviso dal governo perché ilin più pagato all’80%a possa essere usufruito dalla madre o dal padre”. Lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizioal termine del vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. Tra le ipotesi, “ma è da verificare se si possa fare” rispetto alle coperture, ci sarebbequella di portare da 1 a 3 i mesi aggiuntivi, con i mesi successivi al primo “al 67%, o tutti e tre i mesi al 67%, in modo da fare una vera politica per la famiglia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Infine, c'è il, un diritto autonomo che può essere riconosciuto fino ai 12 anni di età del figlio, a determinate condizioni, ma che comporta la rinuncia ad una parte della ...... Tetto al contante a 10mila euro, Meloni: "Non c'è relazione con l'evasione" Qual è il Paese in Europa dove le donne lavorano meglio: cosa cambierà Articoli più letti Harry e ...Riepilogo delle sanzioni previste per le nuove norme in tema di congedo di paternità, congedi parentali ,cura disabili. Le istruzioni dell'Ispettorato del lavoro - nota 2414-2022 ...Lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi al termine del vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. che prevede anche questa misura.