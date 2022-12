Chi è Gianmaria | dal successo a X Factor al primo EP Fallirò

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Restare nell’ombra per raccontarla e non prendersi mai in giro, né troppo sul serio.è una giovane promessa che potrebbe davvero creare una nuova corrente di cui Chiello (ex FSK) ha iniziato a spianare la strada, e se questa è la nuova frontiera dell’urban indie è bene seguirla con attenzione. Stella nascente ad Xsi è subito fatto notare per la sua eccessiva schiettezza, ma non quella fatta di dissing tra artisti o ostentazioni di carriere in salita: l’artista vicentino racconta la parte più oscura dell’animo umano, anche la più terribile. Chi è: l’esperienza a XVolpato nasce a Vicenza nel 2002. Il rapper e cantautore scopre la musica da giovanissimo, fino alla pubblicazione dei primi due singoli Tutto O Niente 2 e Mamma ...