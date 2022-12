Carmine | scoppiano i tubi dell’acqua | abitazioni a secco

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-05-at-17.59.03.mp4 MONREALE – “Da un paio di settimane soffriamo la mancanza di acqua. Ne siamo rimasti per giorni interi senza. Nonostante gli interventi della ditta, le tubaturemetro dopo metro”. La vivibilità nelle proprie, per molte famiglie del, da un paio di settimane è compromessa. Si sa, se a mancare in un’abitazione è l’acqua, non si possono svolgere le attività indispensabili. In via degli Abruzzi, una strada non ancora interessata dai lavori di ristrutturazione, le vetuste tubaturenelle ultime settimane sono scoppiate in più punti per la pressione interna che non riescono più a sopportare. E puntualmente, dopo l’avvenuta riparazione della perdita, effettuata con diligente ...