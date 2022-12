Corriere dello Sport

fuori dal Mondiale agli ottavi dopo i calci di rigore, come nel 2018, quando la Roja venne eliminata dalla Russia padrone di casa. Stavolta è stato il Marocco a giustiziare la nazionale di Luis ...FABIO AMENDOLARA INTITOLATO: IL MAROCCO BATTE LAAI RIGORI - I TIFOSI PROVOCANOIN TUTTA ITALIA - E NON SOLO, E PUBBLICATO OGGI SU LA VERITA'. ED ECCO IL RIASSUNTO DI QUANTO COMMESSO DA ... "Caos Spagna: la federazione vuole le dimissioni di Luis Enrique" Spagna fuori dal Mondiale agli ottavi dopo i calci di rigore, come nel 2018, quando la Roja venne eliminata dalla Russia padrone di casa. Stavolta è stato il Marocco a giustiziare la nazionale di Luis ...La Spagna viene eliminata e Luis Enrique è sommerso dalle critiche. Non che il CT non se le aspettasse, perchè il suo regno sulla panchina iberica non è mai stato scevro da polemiche di ogni tipo. A p ...