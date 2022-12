(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Si è conclusa lo scorso 25 novembre, in occasione della 'Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le', la raccolta fondi 'Insieme per le' promossa daBanca a ...

"Siamo estremamente soddisfatti dei risultati della raccolta fondi " afferma la presidente diBanca, Flavia Mazzarella " attraverso cui abbiamo voluto confermare il nostro impegno in favore ...Banca,200 mila euro attraverso il progetto 'Insieme per le Donne' Lo scorso 25 novembre, in occasione della 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne', ... Bper, raccolti 200mila euro a sostegno donne vittime di violenza (Adnkronos) – Si è conclusa lo scorso 25 novembre, in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’, la raccolta fondi ‘Insieme per le Donne’ promossa da ...Mazzarella (BPER Banca): "Attraverso la raccolta fondi abbiamo voluto confermare il nostro impegno in favore della parità di genere e dell'inclusività" ...