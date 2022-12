Bocciato due volte in quinta liceo | promosso dal Tar | il caso di uno studente di Genova

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Primaper le insufficiente di fine anno, poi all’esame di maturità. Unodi unaclasse delcon indirizzo scienze umane «Pertini» diha vinto due battaglie legali al Tar della Liguria contro il ministero dell’Istruzione e ilgenovese che ha sospeso nel primo ricorso gli atti di bocciatura della scuola concedendogli di sostenere gli esami e nel secondo una sentenza dei giudici amministrativi che legittima il suo voto di 61/100 alla prova finale così da permettere allodi «proseguire i suoi esami all’Università». I fatti si riferiscono allo scorso anno scolastico e all’esame finale di quest’estate. La prima bocciatura In un primo momento logenovese non era stato ammesso alla prova di ...

