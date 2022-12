Alfonso Signorini lancia una frecciatina ad Antonino Spinalbese

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)finora al Grande Fratello Vip 7 ha sempre mostrato di avere una predilezione per, visto che interi blocchi sono stati dedicati alle sue vicende amorose mentre nel frattempo in Casa era accaduto di tutto. Ma, ospite a Casa Chi, ha stupito con una clamorosanei confronti del vippone. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La stoccata di: “Passa molto tempo riflesso negli specchi per guardarsi” Il conduttore del reality show di Canale 5 non le ha mandate a dire su. Per lui il ragazzo è uno che ama tanto il pianeta femminile, ma alla fine non sceglierà nessuna tra Oriana e Ginevra. Alla fine dei conti, è innamorato della ...