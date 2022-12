Acerbi | “Sarri? Abbiamo idee diverse” | poi la stoccata alla Lazio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) il difensore dell’Inter Francescoha rilasciato un’ intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato dei suoi obiettivi per la stagione in corso e dei motivi che l’hanno allontanato dalla Lazio. Il giocatore spiega che è arrivato a Milano per vincere ed è ancora convinto che i nerazzurri possano conquistare obiettivi importanti quest’anno: “Ci giochiamo tutto a gennaio perchè, a differenza della prima parte di campionato, non ci sarà più tempo per recuperare e non potremo più sbagliare. Il Napoli finora ha fatto cose impensabili. Dopo la sosta, però, le cose possono cambiare”. Il difensore trentacinquenne parla anche della Lazio e dei motivi che lo hanno portato a lasciare Roma dopo quattro anni: “Sarei rimasto a vita, altrimenti non avrei firmato per 5 anni. Ma sono stato comunque io a voler andare via. E a giugno l’ho comunicato a ...

