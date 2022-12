Xiaomi 13 | nuovi dettagli su display Samsung | memoria | dimensioni e peso

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Come sappiamo,ha posticipato il lancio della serie13, ma nel frattempo continuano ad emergere in reteed interessantisui prossimi flagship. Anche se il produttore cinese non ha ancora reso ufficiale la nuova data di lancio, molto probabilmente il debutto dei due device di punta dovrebbe esserci per la fine di questa settimana; inoltre, sono giunti online anche iprincipali su, tagli didelle varianti. Stando a quanto è possibile notare nelle immagini promozionali, lo13 presenta unpiatto con cornici minime, e secondo @Universelce, lo smartphone ha il “mento più stretto di sempre“, sia che si tratti della cornice che del telaio centrale. In ...