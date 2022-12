TT420 di Invictus al debutto al Boot 2023 di Dusseldorf

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 6 dicembre 2022)è il nuovo modello che completa una delle gamme di maggior successo diYacht e si prepara al suomondiale aldi, in programma dal 21 al 29 gennaio. Le linee essenziali in questo nuovo 42 piedi rispecchiano i tratti distintivi di, molto attento a stile e prestazioni. Spazi vivibili a bordo didiriprende gli stilemi della sorella maggiore TT460, premiata nel 2020 con il Design Innovation Award: spiccano i tratti eleganti del parabrezza, che trovano continuità nell’hardtop in carbonio e che dà ulteriore slancio alla massa possente di questo modello. Il parabrezza integrale in cristallo con tergicristalli, in particolare, ...