Qatar 2022 | Eto’o aggredisce uno YouTuber algerino – VIDEO

(Di martedì 6 dicembre 2022) Al termine della partita tra Brasile e Corea, Samuelè stato avvicinato da uno You Tuber, la reazione del camerunense è inaspettata Al termine della partita tra Brasile e Corea, Samuelè stato avvicinato da uno You Tuber, la reazione del camerunense è inaspettata. Vídeo mostra Eto'o agredindo umargelino que lhe fez uma pergunta sobre Gassama, árbitro da polêmica classificação de Camarões para o Mundialpic.twitter.com/AnoT4Rrix0— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 6,Non è chiaro il motivo della reazione dell’ex attaccante dell’Inter, ma a finesi vedetirare un calcio allo You Tuber salvo poi esser portato via da amici e forze dell’ordine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...da settembre" Uruguay's forward #09 Luis Suarez (C) fights for the ball with South Korea's midfielder #10 Lee Jae - sung (L) and South Korea's defender #04 Kim Min - jae (R) during the...Eto'o furioso: ecco cosa ha fatto dopo Brasile - Corea del Sud Il presidente della federazione camerunense, ambasciatore di, dopo aver assistito alla gara, mentre lasciava lo stadio è ...La Nazione, stamani in edicola, si focalizza sui nomi di mercato visionati dal dt viola Nicolas Burdisso in Qatar. Nel Marocco si è messo in mostra (anche) Azzedine Ounahi, ...Si avvicina il mese di gennaio, tempo in cui il Milan tornerà in discussione e dovrà far partire la caccia al Napoli distante 8 punti ma anche giocarsi le sue fiches in Champions, ...