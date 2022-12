Oliver Bierhoff lascia la direzione tecnica della Germania

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 dicembre 2022) La precoce eliminazionedalla fase a gironi dei Mondiali in Qatar ha già fatto una vittima:non è più il direttore tecnicoNazionale tedesca. L’ex attaccante di Udinese e Milan, entrato in Federazione nel 2004, ha rassegnato le dimissioni con due anni di antixipo rispetto alla scadenza del contratto. : IL COMUNICATOFEDERCALCIO TEDESCA In nome di un inevitabile e prospettato rinnovamento tecnico, la decisione del dirigente, con effetto immediato, è stata resa pubblica dalla pubblica dalla federazione calcistica tedesca(DFB), attraverso un comunicato ufficiale: “Nel 2004, due anni dopo la sua ultima partita in Nazionale,inizia come allenatorenazionale. Nel 2018 è diventato Direttore ...