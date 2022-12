Lukaku e Pogba si scaldano | Inter e Juve assalto al Napoli

Leggi su napolipiu

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ilriprenderà a giocare in Serie A il 4 gennaio 2023, la squadra di Spalletti affronterà l’e lantus che recuperano. La prima partita delper il 2023 sarà contro l’che sta recuperando. Il giocatore belga è apparso in forma non proprio ottimale durante i Mondiali. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sul recupero di: “Big Rom riabbraccerà l’probabilmente sabato, all’indomani del rientro della truppa da Malta. I giorni di vacanza che sta trascorrendo sono comunque di lavoro, perché, con il fisico che si ritrova e dopo l’infortunio subito, non si può permettere di staccare. Il totem belga dovrà cancellare dalla testa le scorie del Mondiale, per poi ...