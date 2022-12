Lotito | ' Milinkovic? Puntiamo al rinnovo | ma ogni cosa ha un inizio e una fine'

Nessuna cessione, a meno di offerte irrinunciabili,ha ribadito che sula Lazio punta al rinnovo del contratto che scade nel 2024: 'I contratti si fanno quando scadono -...Da Andreotti a Pinocchio, passando per l'Avvocato Conte (storico legale del club giallorosso) e Andrea Agnelli, fino a Immobile eparla di tutto e tutti : " Io non dico parole, ...Sul palco del Premio Colalucci, pungolato dal giornalista di Sky Paolo Assogna, il presidente della Lazio (e senatore) non riparmia nessuno: ecco il suo show ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...