La scommessa di Lucas Bravo

(Di martedì 6 dicembre 2022)è uno di quei classici «figli di personaggi famosi» che non si arrendono mai. Nato da padre calciatore e madre cantante, l’attore e modello francese ha impiegato molto tempo per individuare la propria strada. Il bambino, e in seguito il teenager impegnato nella ricerca di sé stesso, ha trovato la sua vera identità nel teatro, un ambiente pieno di stimoli che gli ha permesso di scoprire cosa desiderasse veramente diventare. Al Blow Studio di Parigi, GQ ha incontrato il trentaquattrenne francese che è passato da un piccolo ruolo all'altro, fino a lavorare sul set accanto ai più grandi nomi di Hollywood e oggi sogna l'Italia. Appena realizzi chi sono i suoi genitori, si può pensare che tutto sia stato più facile per lui. Alcuni la chiamerebbero addirittura fortuna, viste le opportunità aperte a chi nasce nel luogo giusto e nella famiglia con ...

Il Capoluogo

Da quel gioco goliardico nato come, un esito completamente inatteso: a sua insaputa, i ... Articoli più letti Matrimonio a prima vista 9 : l'espulsione die Carolina è una lezione per ...ROMA - In estate ha lasciato la Lazio dopo cinque stagioni, ma una parte del suo cuore è rimasta nella capitale.Leiva continua a seguire con affetto le vicende biancocelesti ed ha approfittato della pausa del campionato per tornare in Italia e andare a trovare i suoi vecchi compagni di squadra. Il ... Mais nero, una scommessa lunga 20 anni: l’impresa di Luca Tarquini Prosegue la scommessa di un ritorno al cinema del pubblico pre-pandemia e, sull'onda dei buoni risultati nazionali, sono soprattutto titoli per gli spettatori di mezza età quelli che si affacciano al ...