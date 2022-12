In Indonesia il sesso fuori dal matrimonio sarà un reato

Approvato dal Parlamento il nuovo codice penale Ilfuori dal matrimonio diventa reato in, dove il Parlamento ha approvato un nuovo codice penale che criminalizza i rapporti sessuali che non siano tra persone sposate. Il nuovo codice, ...Queste regole potrebbero avere, secondo le organizzazioni per i diritti umani, un forte impatto anche sulla comunità Lgbtq in, dove il matrimonio tra persone dello stessonon è ...In Indonesia il Parlamento ha approvato un nuovo codice penale radicale che criminalizza il sesso al di fuori del matrimonio, come parte di una serie di cambiamenti che secondo i critici minacciano i ...Via libera dal parlamento indonesiano. Nel mirino i rapporti extraconiugali e la convivenza delle coppie non sposate ...