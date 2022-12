“Guardate | è bellissimo” GF Vip 7 | Gegia choc | entra in casa e si baciano Tutti senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Si è parlati molto del fidanzato turco di, tale Mehmet. Ma in tanti, forse troppi, hanno sempre dubitato della sua esistenza. Una sorta di caso Mark Caltagirone bis, tra l’altro con una Pamela Prati in prima fila a gustarsi lo spettacolo. Tuttavia le cose non sono andate proprio come in tanti prevedevano, anzi. Riguardo Mehmet, tanti lo avevano visto solo in foto, ma nel corso delle settimane, però, specialmente dopo la sua uscita,ha sempre trovato il modo di far capire che l’uomo esisteva davvero. Il colpo di scena però è arrivato durante l’ultima puntata del GF Vip 7, quella del 5 dicembre 2022. L’ex gieffina ha raccontato di aver passato il weekend con lui e di essere molto felice. A questo punto, il padrone diAlfonso Signorini ha deciso di fare auna sorpresina. Cosa è successo quindi? ...