Genoa | Manolo Portanova condannato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo

Eurosport IT

SIENA - Il calciatore delPortanova , è stato condannato a 6 anni dal Tribunale di Siena per violenza sessuale di gruppo in relazione agli abusi a una ragazza in un appartamento del centro storico. Il fatto ...Portanova, calciatore del, è stato condannato a 6 anni dal tribunale di Siena per violenza sessuale di gruppo in relazione agli abusi a una ragazza in un appartamento del centro storico. ... Manolo Portanova (Genoa) è stato condannato per violenza sessuale di gruppo: 6 anni reclusione Il calciatore del Genoa, Manolo Portanova, è stato condannato a 6 anni dal tribunale di Siena per violenza sessuale di gruppo, in relazione agli abusi a una ragazza in un appartamento del centro ...Siena, 6 dic. (LaPresse) – Condanna con rito abbreviato a sei anni per Manolo Portanova, 22 anni, calciatore del Genoa, e per suo zio Alessio Langella, 24 anni; rinvio a giudizio per Alessandro ...