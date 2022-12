Fiorello | su Raidue | ha quasi pareggiato i numeri dell’informazione del TG1 del mattino

(Di martedì 6 dicembre 2022) Lo share è quella cosa che snocciola dati ogni mattina e, alla fine, vince. Parafrasando un famoso modo di dire sulla Germania nel calcio, possiamo fotografare la situazione degli ascolti della mattinata della Rai segnata dal grande debutto di Viva, il programma dello showman siciliano. Secondo i dati Auditel, infatti, lo share toccato dalla trasmissione è stato del 14,1%, un record per la fascia mattutina della seconda rete del servizio pubblico.ci aveva scherzato molto su, anche nel corso della prima puntata, ricordando come – prima di Viva– sul secondo canale andasse in onda un telefilm non propriamente seguitissimo. A un soffio il sorpasso su Raiuno che, tradizionalmente, guida gli ascolti mattutini della Rai, con i suoi programmi informativi. Unomattina e il telegiornale si sono ...

