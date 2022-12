Dispersione scolastica | la raccomandazione UE e gli strumenti online per gli insegnanti e i dirigenti

(Di martedì 6 dicembre 2022) Combattere la, rafforzare una strategia integrata per il successo scolastico e migliorare i risultati educativi degli studenti, indipendentemente dai contesti, sono gli obiettivi della nuovadel Consiglio Europeo "Pathways to School Success" adottata lo scorso 28 Novembre. Sostituendo la precedentedel Consiglio, adottata nel 2011, sull'abbandono scolastico, la nuovapropone un nuovo quadro politico in cui sviluppare un approccio sistemico finalizzato a conseguire un miglioramento nei risultati scolastici entro il 2025. L'articolo .

Tecnica della Scuola

"I fatti avvenuti fuori la Melissa Bassi sono di una gravità inaudita e chiamano ad una riflessione sulla condizione giovanile nei tessuti urbani, sui dati riguardanti lae ...... attraverso la sensibilizzazione dell'utenzae della cittadinanza tutta su temi ... sul tema dell'Infanzia trae qualità della vita. L'appuntamento rappresenta, quindi, un'... Dispersione scolastica cause e possibili soluzioni è ormai considerato una risorsa insostituibile per il territorio in quanto da moltissimi anni collabora con tutte le scuole della piana di Lucca nella lotta contro la dispersione scolastica. Proprio ...L’istruzione deve rimodellarsi per rispondere alle nuove esigenze del mondo del lavoro: digitale come competenza di base ma anche abilitatore di innovazione ...