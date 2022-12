Botta e risposta Fiordelisi-Salemi Interviene Signorini | “Giulia dimostra sempre imparzialità“

(Di martedì 6 dicembre 2022) Serata di tensioni durante la diretta del Grande Fratello Vip. Antonella perde le staffe contro. Iltra le due Tutta colpa dei tweet, che hanno scatenato la reazione di Antonellacontro, che ha il compito in studio di leggerli. Cosìieri sera sul caso Antonella-Micol ne ha selezionato due e li ha letti. Ma il contenuto non è piaciuto allache ha accusato l’influencer di evidenziare e sceglieretweet che vanno contro di lei. “non legge mai tweet carini nei miei confronti, ha detto che ne ne avrebbe letto uno carino e uno no, ma a me sembrano entrambi poco carini” ha detto la gieffina che è poi tornata a lanciare una ...

Voce.it

... impossibile non citare, in questo senso, le continue tensioni e i piccatitra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli . Se quest'ultima, già da tempo a Ballando , non è certo una ...Continua ilfra l'amministrazione comunale e il gruppo Faenza eco - logica attorno alle analisi sullo stato di inquinamento della vasca di laminazione che ha accolto le acque di spegnimento dell'... Botta-risposta Arletti-Bellelli sulla sicurezza Attualità Continua il botta e risposta tra Serena Bortone e Memo Remigi dopo il caso della molestia subita da Jessica Morlacchi nel corso del programma Oggi è un altro giorno. Ospite di Non è l’Arena, infatti, ...Il sottosegretario reagisce dopo le critiche di Bankitalia alla manovra, per via delle misure sul contante e sul Pos: “È partecipata dalle ...