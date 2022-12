Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 dicembre 2022)DEL 5 DICEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTELNUOVO DI PORTO E MORLUPO VERSO RIGNANO FLAMINIO, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE UN VEICOLO IN PANNE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ...