Uomini e Donne | anticipazioni 5 dicembre 2022 | le esterne di Federico | la sfilata | trono over o classico oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Inizia una nuova fredda settimana di. E, di conseguenza, prende il via, come sempre, ile imperdibile appuntamento con, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo aver visto al centro dello studio il tanto discusso e chiacchierato cavaliere Riccardo, che ha deciso di archiviare la storia con Gloria (alla quale aveva promesso l’esclusiva) e l’esterna di Lavinia e Alessio Corvino, questa volta senza bacio, cosa succederà nel salotto televisivo di Maria De Filippi? La padrona di casa lascerà spazio a dame e cavalieri o come sempre ci sarà un mix e ci sarà anche occasione di puntare i riflettori sui giovani tronisti? Tutti, è bene ricordarlo, sono lì con l’obiettivo di innamorarsi. E lasciare andare alle belle emozioni. View this post on ...