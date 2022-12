Traffico Roma del 05-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionerallentato lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Tuscolana e Casilina si rallenta poi nella tangenziale Tra viale di Tor di Quinto via Salaria verso San Giovanni code sulla percorso Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara Verso il raccordo anulare e poi sulla Cassia Ci sono rallentamenti tra via Santa Giovanna Elisabetta e di Grottarossa Verso il raccordo anulare è chiusa per la presenza di alberi sulla carreggiata via Aurelia Antica tra via di San Pancrazio e via di Villa Betania ripercussioni in tutta l’area circostante trafficata via della Pineta Sacchetti a via dell’Acqua Paola e via Francesco Marconi la polizia locale segnala poi un incidente in zona Don Bosco in via Papiria all’altezza di via Calpurnio Fiamma per i dettagli di queste di ...