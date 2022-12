Sanremo 2023 | Francesca Fagnani sarà co-conduttrice per una sera | l’annuncio di Amadeus e Fiorello a Viva Rai 2 con la “presenza” di Mentana

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Una “belva” per. “” prende forma con l’aggiunta di un nuovo tassello:. Il direttore artistico ha svelato nel corso della sua ospitata a “Rai2“, il nuovo mattin-show di(così ama definirlo), che la giornalistatra le co-conduttrici del Festival. Annuncio arrivato in diretta, a sorpresa, con un collegamento: “E’ un onore, una felicità enorme“, il commento a caldo di. “Quando te l’ha chiesto?”, la domanda lo showman siciliano. “una mezz’ora già”, ha scherzatoche salirà sul palco dell’Ariston in una giornata ancora da definire. “Decideremo insieme per conciliare gli impegni di“, ha spiegato ...

