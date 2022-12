Portogallo | Santos | “Ronaldo? Quando l’ho rivisto in tv non mi è piaciuto per niente”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il commissario tecnico della Nazionale portoghese, Fernando, alla vigilia del match contro la Svizzera valevole per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, è intervenuto in conferenza stampa toccando anche l’argomento Cristiano: “Personalmente non ho sentito cosa ha detto in campo, ho visto visto che litigava con un giocatore della Corea del Sud.in televisione non mi èper, queste vicende devono essere risolte in casa. Tutta la squadra è concentrata e pienamente a disposizione per la gara di domani. La formazione la comunicherò soltanto negli spogliatoi, come ho sempre fatto. Ad ogni modo ritengo la faccenda chiusa”. SportFace.