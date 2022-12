Plusvalenze Juve | i pm | «Decisione aziendale complessiva | imposta e condivisa dai vertici»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Dietro la prassi delladi abusare dellenon c’era solo Paratici. Per la Procura di Torino, le scelte erano imposte e condivise dai. I pm lo scrivono nero su bianco nella richiesta di misure cautelari ai dirigenti del club bianconero, rigettate dal gip in estate. Sono diverse le intercettazioni che lo provano, scrive La Stampa, che riporta stralci del documento dei giudici. Tanto per citare una delle conversazioni che i pm giudicano «illuminanti»: l’amministratore delegato della, Maurizio Arrivabene, parla al telefono dell’area finanzae dice: «Lì ormai son diventati talmente esperti a fare i trucchetti». A proposito dellesfrenate, i magistrati scrivono: «Si è trattato di una...

.... Frasi ' illuminanti ', secondo i procuratori che coordinano l'inchiesta sui conti bianconeri. Dunque, non c'era solo la griffe dell'ex ds Fabio Paratici dietro l'abuso delle: 'Si è ...... voleva sequestrare alla437mila euro, frutto della presunta evasione fiscale. RONALDO È dal ... fino a tale data, ha periodicamente inviato email con gli importi (anche sub specie di) ...Sullo scoglio degli stipendi non pagati e della super liquidazione: 29 milioni di euro in tutto, i vertici della Juve rischiavano di arenarsi nell ... email con gli importi (anche sub specie di ...Per i pm si trattava di "manovre collettive, scientificamente utilizzate per puntellare i conti". Tutti i dirigenti sapevano, da John Elkann ad Andrea Agnelli ...