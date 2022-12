Osimhen a De Laurentiis | “Voglio vincere la Champions”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Victorha fame di Napoli e di vittoria ad Aurelio Deaveva confessato: “la“. Il nigeriano in questa stagione sta trovando continuità e rendimento in termini di gol e prestazioni, anche dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per sei turni. Anche durante gli allenamenti in Turchia viene segnalato ottima forma,so di tornare a giocare e segnare. Una voglia matta quella dell’attaccante del Napoli che fa di questa sua passione una grande arma, per dare ancora di più quando si trova sul terreno di gioco.ha fame di vittorie: il Napoli sogna lo scudetto, ma il nigeriano guarda anche oltre e pensa allaLeague. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport, ricordando un discorso fatto da ...

Il sogno vero,lo rivelò a Capri, nel primo incontro avuto col presidente De, era l'estate del 2020. "Io voglio vincere la Champions!". Da febbraio ricomincia anche in campo ...L'unica macchia è. Il calcio italiano dovrebbe ripartire da lui French former President Nicolas Sarkozy (L) and Napoli's president Aurelio De(R) attend prior to the UEFA Champions ...Osimhen vuole farsi trovare pronto alla ripresa del campionato. Per lui lavoro supplementare in allenamento in Turchia ...Victor Osimhen è in Turchia. Il nigeriano sta lavorando sodo in ritiro per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato che vedrà il Napoli impegnato subito con una partita molto difficile in casa ...