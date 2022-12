Nella testa di chi pensa o arriva al suicidio

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Riccardo Faggin era uno studente di Scienze Infermieristiche di 26 anni. È morto schiantandosi con la propria vettura contro un platano. Il giorno dopo avrebbe detto a familiari e amici di doversi laureare, ma non vi era in programma nessuna discussione. Quanto accaduto riporta alla mente tutti i casi di studenti universitari che hanno scelto la morte per aver mentito rispetto alla propria carriera universitaria. Ilè il risultato dell’interazione di vari elementi tra i quali la depressione rappresenta il più comune e significativo, ma non unico, fattore di rischio. Quando si parla di comportamento suicidario ci si riferisce a tre fenomeni: ilcompiuto, ovvero un atto intenzionale di autolesionismo che ha portato al decesso; il tentato, un atto di autolesionismo che voleva portare al decesso e l’ideazione ...