Napoli | il racket della camorra sul mercato della Maddalena | «O pagate o vi ammazziamo»

... 4 ai domiciliari), tutte ritenute legate al gruppo Ferrauiolo che nel centro storico di, tra Forcella, la Duchesca, piazza Mancini e la Maddalena , gestisce ildelle bancarelle per ...Il buon esito dello sgombero arappresenta un metodo da seguire. Quando c'è il fronte ... togliendolo anche direttamente a esponenti della criminalità organizzata che gestivano il'. ...“Su circa 200 bancarelle esistenti, solo un ambulante, di nazionalità straniera, ha denunciato alla polizia il pizzo che ogni ...Una passeggiata antiracket per dire 'nò alle richieste estorsive e ad ogni forma di illegalità si è svolta, questa mattina, ad Ercolano, la città in cui negli ...