Cremlino | price cap non influenzerà operazione in Ucraina

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Misure come ilcap sul petrolio "non influenzeranno" l'andamento dell'militare russa in. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, citato dalla Tass. "Non ...

Misure come ilcap sul petrolio "non influenzeranno" l'andamento dell'operazione militare russa in Ucraina. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, citato dalla Tass. "Non riconosceremo alcun ...Già nelle scorse settimane ilaveva fatto sapere che non fornirà più petrolio ai paesi che applicheranno ilcap. Ora il timore è che possano venire fermate anche le residue forniture ...(ANSA) - MOSCA, 05 DIC - Misure come il price cap sul petrolio "non influenzeranno" l'andamento dell'operazione militare russa in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato ...Il Cremlino non riconoscerà il tetto europeo di 60 euro al barile ai prezzi del petrolio trasportato via mare, entrato in vigore oggi. A dirlo è stato il ...