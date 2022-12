Adnkronos

...titolari di cooperative per l'ipotesi di reato di frode ed inadempimento nelle pubbliche forniture ritenuti responsabili di aver inviato personale in attività di assistenza ausiliaria presso......titolari di cooperative per l'ipotesi di reato di frode ed inadempimento nelle pubbliche forniture ritenuti responsabili di aver inviato personale in attività di assistenza ausiliaria presso... Blitz in ospedali e Rsa, scoperti 165 medici e infermieri irregolari ROMA – I carabinieri del Nas hanno riscontrato irregolarità in 165 posizioni lavorative durante i controlli effettuati da metà novembre in ospedali e Rsa di tutta Italia.É emerso un quadro preoccupante in diverse strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private su tutto il territorio nazionale, dove sono stati scoperti e segnalati 165 sanitari irregolari ...