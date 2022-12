(Di domenica 4 dicembre 2022) La gioia per il trionfo in Copa Libertadores con il Flamengo è stata parzialmente oscurata per Arturodal rammarico di dover guardare il Mondiale da casa, dopo la mancata qualificazione con il ...

Corriere dello Sport

La gioia per il trionfo in Copa Libertadores con il Flamengo è stata parzialmente oscurata per Arturodal rammarico di dover guardare il Mondiale da casa, dopo la mancata qualificazione con il Cile. La Roja ha chiuso il girone sudamericano solo al 7° posto e le lacrime di King Arturo dopo la ...Il trustee Gianluca, che ha in mano la gestione giuridica della Sampdoria (Ferrero oltretutto è stato inibito dallo svolgere qualsiasi attività legata alle proprie aziende)però di ... Vidal smentisce il ritiro e svela il proprio doppio, sorprendente obiettivo Cessione Sampdoria: l’imprenditore Versace ha ripercorso le date annunciate da Di Silvio per l’acquisto del club Stefano Versace, imprenditore e tifoso blucerchiato, ha elencato tutte le date annuncia ...La cessione della Sampdoria Stefano Versace ripercorre tutta la Parodi(a) di un passaggio di mano che non c'è ...