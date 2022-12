Tennis | Gael Monfils salterà gli Australian Open 2023 per poter usufruire del ranking protetto

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) Nienteper. Il francese, fermo oramai dalla scorsa estate, ha deciso di farsi ulteriormente attendere per il proprio rientro, e dunque non giocherà il primo Slam dell’anno. La motivazione, però, è allo stesso tempo singolare e furba., infatti, ha dichiarato ai microfoni di France Télévisions, l’ente che riunisce i canali della tv di Stato francese (tranne TF1, che non ne fa parte): “Credo tutti voi sappiate della possibilità che offre la classifica protetta, quando non giochi per un certo numero di mesi. So che non devo giocare gliper prenderla e raggiungere i sei mesi necessari: è una mia decisione. Ilsarà un anno importante per me, di passaggio tra i miei infortuni e il ...