Sulmona Experience 360° | torna l’antica Giostra Cavalleresca | così la tradizione medievale rivive grazie alla realtà virtuale immersiva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) Fino al 1600 si teneva due volte l’anno. Poi un vuoto di secoli finosua rinascita in versione moderna, nel 1995. Ladi(L’Aquila) si lancia ora in una nuova vita tutta contemporanea. “” è la primaapplicata a una manifestazione storica. Permetterà a tutti di entrare nel contesto della gara, del corteo e degli eventi collaterali indossando un semplice visore. Prepariamoci dunque a entrare nel Rinascimento. A vedere a un passo da noi cavalieri che svettano veloci con le loro lance acuminate, a osservare i loro stendardi colorati. A entusiasmarci per la loro performance. In una dimensione non da film, ma come se ci trovassimo proprio in ...