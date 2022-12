Si ribalta con l’auto a noleggio | morta la 23enne romana Chiara Speranza

(Di domenica 4 dicembre 2022)che si, il conducente e la passeggera che è seduta accanto a lui che rimangono praticamente illesi e poi lei,di 23 anni, ferita in maniera gravissima. Un incidente terribile, quello accaduto la scorsa notte a Milano, in viale Lunigiana all’incrocio con via Melchiorre Gioia, costato la vita alladi Roma. Perde il controllo dello scooter e precipita dal parcheggio: ragazza in codice rosso L’incidentele a Milano I tre amici si trovavano a bordo di una Fiat 500 a, del car sharing Enjoy.era seduta dietro. Ad un tratto il conducente sbanda e tocca il cordolo a sinistra della strada. Sono le 4:30 del mattino di ieri. I tre ragazzi presumibilmente stanno tornando a casa dopo ...

L'Unione Sarda.it

... il collegamentoil ponte di Ravina, anch'esso in fase di abbattimento e ricostruzione, la ...formalizzata anche nella delibera della giunta provinciale è racchiusa in una parolina che...Passano in vantaggio gli ospiti al 16' grazie ad un calcio di rigore trasformato da Longo ma il Brindisisubito la situazioneil pareggio al 38' di D'Anna eil vantaggio al 43' del ... Incidente a Nuoro, esce di strada e si ribalta con l'auto: soccorsa una donna RIETI - Il Valle del Peschiera frena la corsa del Poggio Mirteto. La matricola ribalta il match con carattere e al termine dei 90’ è 2-1. Respira la neopromossa, passo falso che allunga la distanza ...Numeri da strage anche in questo weekend sulle strade italiane, con 25 morti e diversi feriti. Bimbo un anno muore in Piemonte. Braccio semi amputato a un 23enne (ANSA) ...