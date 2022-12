Pogba | Juve | guarda come si allena

(Di domenica 4 dicembre 2022) Per Paulè una continua rincorsa. L'obiettivo è riprendersi la, anzi prendersela visto che quest'anno non si è ancora visto in campo. Il francese si stando duramente in quel di ...

Per Paulè una continua rincorsa. L'obiettivo è riprendersi la, anzi prendersela visto che quest'anno non si è ancora visto in campo. Il francese si sta allenando duramente in quel di Miami per ...In particolare, c'è da valutare il recupero di Paul, il grande assente della prima parte della stagione juventina (e dei Mondiali). Il 2023 deve essere il suo anno. A ruota, focus su Fagioli, ...Tutto pronto in casa Juventus per la ripresa dei lavori con due giocatori che saranno gli osservati speciali: “Paul Pogba, che dopo aver seguito la tabella di lavoro a Miami in compagnia di un uomo de ...Campi: «Plusvalenze e stipendi: la Juve non rischia». Il giornalista, commentatore e tifoso spiega la situazione – ESCLUSIVA Dal caso Juve alle dimissioni di Agnelli fino al ruolo di Allegri, il merca ...