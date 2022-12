Manduria | oltre 110 millimetri di pioggia in dieci ore Meteo Puglia | maltempo | telemisura in tempo reale

(Di domenica 4 dicembre 2022) L'articolo110diinore in proviene da Noi Notizie..

La Voce di Manduria

... 251 "Impronte d'eccellenza" per l'Enoturismo,4.550 vini segnalati, circa 1.600 ... Friuli Venezia Giulia); Premio Enocultura: Museo della Civiltà del Vino Primitivo " PRODUTTORI DI...7mila giovani in Puglia hanno scelto di costruirsi un futuro da imprenditori agricoli ... Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, in occasione dell'incontro asulle 'strategie di sviluppo ... Manduria: Oltre le sbarre Manduria – Il diabete è una malattia che interessa circa 60 milioni di adulti. Nel mondo si stimano oltre 560 milioni di adulti con diabete, numero destinato ad aumentare a 640 milioni nel 2030. Con u ...È mistero nel tarantino dove è stato ritrovato il corpo di un prete, Don Giovanni Marrazza, che era sparito sabato scorso, 26 novembre, dalla propria abitazione. Il cadavere si ...