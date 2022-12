LIVE Sci alpino | SuperG Beaver Creek 2022 in DIRETTA | rivincita Odermatt-Kilde | si parte alle 18 00

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA LADELFEMMINILE DI LAKE LOUISE D19.00 17.42ha già vinto due discese ed è arrivato secondo neldi Lake Louise: inizio di stagione pazzesco anche per il norvegese che ha accumulato 280 punti nella generale. 17.38 Marcoè già il leader della classifica generale con 340 punti: secondo ieri in discesa, ha vinto il gigante inaugurale. Oltre alla Coppa del Mondo generale e quella di gigante, vuole anche quella diigante. 17.34 Si chiude il weekend degli Stati Uniti con iligante dopo la discesa di ieri: sarà ancora sfida tra Marcoe ...