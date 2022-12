L' Inghilterra vola ai quarti | Senegal battuto 3-0

Leggi su agi

L'fa il suo dovere contro il, vince 3-0 e si qualifica per idi finale di Qatar 2022. Allo stadio Al Bayt di Al Khor, gli uomini di Southgate s'impongono grazie alle reti di Henderson, Kane e Saka, che non lasciano scampo alla selezione africana restata in partita solo per poco più di mezz'ora. Centrato il pass per il prossimo turno, ora la nazionale dei Tre Leoni se la dovrà vedere sabato alle 20 con i campioni in carica della Francia. Gli inglesi provano subito a prendere in mano il comando delle operazioni, gestendo bene il possesso palla ma senza forzare troppo in fase offensiva. I Leoni della Teranga si difendono con ordine, aspettando il momento giusto per far male in ripartenza: al 23' Diatta crossa da destra, Dia viene murato da Stones, poi Sarr anticipa Pickford ma calcia sopra la traversa.