L' Inghilterra corre | 3 - 0 al Senegal | e adesso ai quarti c' è la Francia

L'era in imbarazzo ma al primo affondo palla a terra è andata in vantaggio. Al minuto 38, Bellingham lanciato da Kane sulla sinistra ha confezionato dal fondo un assist per Henderson, che ...Ai quarti i galletti aspettanoo Senegal. Francia - Polonia, le pagelle della Francia . Francia - Polonia, le pagelle della Polonia . Francia - Polonia, le pagelle degli allenatori . ...L'Inghilterra si qualifica ai quarti di finale del mondiale di Qatar 2022 grazie al successo per 3-0 sul Senegal all'Al Bayt Stadium di Al Khor. Di Henderson al 38', Kane al 48' e Saka al 57' le reti ...(Adnkronos) - L'Inghilterra si qualifica ai quarti di finale del mondiale di Qatar 2022 grazie al successo per 3-0 sul Senegal all'Al Bayt Stadium di Al Khor. Di Henderson al 38', Kane al 48' e Saka a ...