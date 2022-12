Ilary Blasi | weekend in famiglia | fa i cappelletti a mano con la nonna Marcella | 91 anni

Così Francesco Totti avrebbe confessato agli amici in spogliatoio, dopo una partita di calcio a otto, a proposito della separazione dalla ex moglie. A riferirlo è stato Il Corriere della ...Anche quest'annosarà al timone del programma ma pare che ci siano novità riguardo il nuovo inviato. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare un ex Vippone prenderà il posto di ...E' ancora incerto il cast della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Tra questi anche lo storico inviato Alvin sembra sia a rischio cambio.Fervono i preparativi per l'Isola dei Famosi 2023: sul web si susseguono i rumor riguardanti i papabili concorrenti, ma anche quelli del nuovo inviato del reality show di Canale 5 condotto da Ilary ...