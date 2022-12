Il price cap scatena l' ira di Mosca ' Stop alle forniture di petrolio' - Cronaca - quotidiano net

Guerra in Ucraina, alle spalle l'inferno ma davanti l'inverno - guarda STOP AL PETROLIO IN EUROPA - Ilal petrolio russo, per un massimo di 60 dollari al barile, scatena la reazione ...G7 e Ue fissano a 60 dollari al barile il prezzo del greggio: colpiamo Putin dove fa più male. I dubbi di Zelensky: 'Decisione debole'. E il Cremlino minaccia di chiudere i rubinetti del ...G7 e Ue fissano a 60 dollari al barile il prezzo del greggio: colpiamo Putin dove fa più male. I dubbi di Zelensky: "Decisione debole". E il Cremlino minaccia di chiudere i rubinetti del gas ...Mosca non accetterà il price cap sul petrolio russo. Così il portavoce del Cremlino, Peskov, citato dall'agenzia di stampa russa Tass. "Stiamo valutando la situazione. Sono stati fatti certi ...