Elly Schlein | Mi candido a segretario Pd E parte Bella Ciao

(Di domenica 4 dicembre 2022) "Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro. Costruiamo insieme questa candidatura e questo progetto per dimostrare che io posso diventare la segretaria del nuovo partito democraitco. ...

'Hanno costruito una manovra contro i poveri, che ridistribuisce al contrario, verso l'alto. Premia gli evasori e punisce chi sta peggio'. Sono le parole di, che ha attaccato il governo guidato da Giorgia Meloni durante la presentazione della propria candidatura alla guida del Partito democratico . 'Hanno tagliato il reddito di cittadinanza ...... noi non vogliamo fare una corrente, ma un'onda e superare i meccanismi che non hanno fatto emergere la nuova classe dirigente", le parole dia margine dell'incontro per l'annuncio della ...Milano, 4 dic. (askanews) - 'Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro. Costruiamo insieme questa candidatura e questo progetto ...Il governo Meloni ha già dimostrato il suo volto». Lo ha detto Elly Schlein a Roma, durante l’incontro “Parte da noi”, criticando anche la manovra, che «è contro i poveri». «Se lo facciamo insieme io ...